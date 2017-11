سری لنکن کھلاڑی سورنگا لکمل نے بھارتی ’سورماﺅں‘ کو ہلا کر رکھ دیا، ایسا کام کر دیا کہ بھارتی بلے باز دنیا بھر میں شرمندہ ہو گئے، ویرات کوہلی کیساتھ بھی ایسا سلو ک کیا کہ بھارتی سر پیٹتے رہ گئے

کلکتہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن باﺅلر سورنگا لکمل نے بھارت کیخلاف کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچ میں تباہ کن باﺅلنگ کرتے ہوئے بھارتی ’سورماﺅں‘ کو ہلا کر دیا اور 6 اوورز کراتے ہوئے کوئی سکور دئیے بغیر 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھانے والے دنیا کے دوسرے باﺅلر بن گئے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔

دلچسپ امر یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعزاز حاصل کرنے کیلئے ویرات کوہلی سمیت دنیا کے چند جانے مانے ناموں کو پویلین کی راہ دکھائی، ویرات کوہلی کیساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، وہ بھارتیوں کے سر پیٹنے کیلئے کافی تھا۔

Can you remember a better spell in recent times than Suranga Lakmal today against India? #INDvSL pic.twitter.com/pbwwcLduNi