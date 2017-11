باﺅلنگ پر پابندی کے بعد محمد حفیظ میدان میں آ گئے، ایسا پیغام جاری کر دیا کہ آئی سی سی حیران پریشان رہ جائے گی، جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”ایتھے رکھ“

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں باﺅلنگ پر پابندی عائد ہونے کے بعد پروفیسر میدان میں آ گئے ہیں اور ایسا بیان جاری کیا ہے کہ آپ بھی داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں محمد حفیظ نے باﺅلنگ ایکشن پر محنت کرنے اور دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ میں باﺅلنگ کرانے کے عزم کا اظہار کیا۔

انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ”آئی سی سی کی جانب سے باﺅلنگ ایکشن کی رپورٹ کے بارے میں جان کر افسوس ہوا۔ اس سے میرا عزم نہیں ٹوٹے گا اور میں ہمت نہیں ہاروں گا، باﺅلنگ ایکشن تبدیل کرنے کیلئے بہت محنت کی تھی، لیکن اب میں اور بھی محنت کروں گا تاکہ اپنے ملک کی خدمت کر سکوں۔“

Saddened to know the result of my bowling action from ICC , it would never pull me down , wil never give up , worked so hard to remodelled it & wil work again twice harder to get better to serve my beloved country Pakistan ???????? & Achieve MORE #NO1allrounder