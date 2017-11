بابر اعظم نے ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا، آئی سی سی کے اعلان نے بھارتیوں کو شدید ”مرچیں“ لگا دیں، تفصیلات جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز نوجوان بلے باز بابر اعظم نے اپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت بھارتی کپتان ویرات کوہلی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔

بابر اعظم ون ڈے انٹرنیشنل میں تسلسل سے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کے چند بہترین بلے بازوں میں سے ایک ہیں۔

آئی سی سی نے ون ڈے فارمیٹ میں بہترین اوسط رکھنے والے 5 بلے بازوں کی فہرست جاری کی ہے جس کے مطابق پہلے نمبر پر جنوبی افریقہ کے ریان ٹین ڈوشاٹے ہیں جن کی بیٹنگ اوسط 67 ہے جبکہ پاکستان کے بابر اعظم 58.6 اوسط کیساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔

The man with a ODI batting average better than @babarazam258, @imVkohli and @ABdeVilliers17 is making a comeback for @KNCBcricket - @rtendo27 is in the squad to face Namibia in the #WCLC! pic.twitter.com/q8jCEjtgPQ