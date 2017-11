”اگر کسی ایک کرکٹر کا موبائل چیک کرنے کا موقع ملے تو احمد شہزاد کا کروں گا کیونکہ وہ۔۔۔“ عبدالرزاق نے احمد شہزاد کا بڑا راز بے نقاب کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپنر احمد شہزاد اپنی ناقص کارکردگی کے باعث قومی ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں کرکٹ کے علاوہ دیگر کئی وجوہات کے باعث خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں مگر اب مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر عبدالرزاق نے بھی ان کا ایک بڑا راز بے نقاب کر دیا ہے۔

عبدالرزاق نجی ٹی وی کے پروگرام ”مذاق رات“ میں شریک ہوئے تو بہت دلچسپ گفتگو کی اور اس دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے احمد شہزاد کا بڑا راز بے نقاب کیا۔

پروگرام کے میزبان نے ان سے سوال پوچھا کہ ”اگر آپ کو کچھ فونز بغیر کسی لاک کے پڑے نظر آتے ہیں تو ان میں سے کس کا موبائل آپ چیک کرنا چاہئیں گے۔۔۔ احمد شہزاد، عماد وسیم یاد پھر عمر اکمل کا۔“

عبدالرزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ” تینوں نام ہی ایک کیٹیگری کے بتا دئیے ہیں، مگر میں احمد شہزاد کا موبائل چیک کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ذرا ’دل پھینک‘ واقع ہوا ہے۔“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Whose phone would you like to check if found unlocked? Imad, Shahzad or Umar Akmal?



Razzaq “sab aik category k hain, Ahmad Shahzad flirty type hai uska check karunga” ???? pic.twitter.com/2498syc4ya