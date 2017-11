”وسیم اکرم جگت مارتے تھے اور جب انہیں۔۔۔“ عبدالرزاق نے ایسا واقعہ سنا دیا کہ کنگ آف کامیڈی امان اللہ بھی ہنسی سے دوہرے ہو گئے، جان کر آپ بھی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی میدان میں تو بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں مگر ڈریسنگ روم میں خوب ہلہ گلہ بھی کرتے ہیں اور ’جگت بازی‘ کا مقابلہ بھی خوب ہوتا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”ہم نے شادی سے اگلے دن ’بیٹنگ‘ کی تھی کیونکہ۔۔۔“ بھارتی باﺅلر ایشوین کی بیوی نے شادی کی 6 ویں سالگرہ پر سہاگ رات سے متعلق ایسا راز بے نقاب کر دیا کہ ایشوین شرم سے پانی پانی ہو گئے

مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر عبدالرزاق نے بھی ڈریسنگ روم میں پیش آنے والے دلچسپ واقعے سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کے کپتان وسیم اکرم کو جگتیں مارنے کا بہت شوق تھا لیکن جب جواب میں انہیں کوئی جگت ماری جاتی تھی تو وہ غصہ کر جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شعیب ملک اور محمد یوسف بہت زیادہ مزاحیہ تھے اور بہت زیادہ جگتیں مارا کرتے تھے اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

نجی ٹی وی کے پروگرام ”مذاق رات“ کے میزبان نے عبدالرزاق سے پوچھا کہ ” وسیم اکرم کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ عبدالرزاق بہت جذباتی اور موڈی آدمی ہے اور اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے مجھے بہت مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟“

اس پر عبدالرزاق نے انتہائی دلچسپ جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ”ہم ان کی کپتانی میں کھیلے ہیں اور وہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور یہ کہ وسیم بھائی کو جگتیں مارنے کا بہت شوق ہے۔ وہ جگت ماریں اور اگر ہم جواب میں جگت ماریں تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ تو پھر میں سنتا ہی تھا اور انہیں یہ لگتا تھا کہ میں موڈی ہوں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ بابر اعظم نے ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑ دیا، آئی سی سی کے اعلان نے بھارتیوں کو شدید ”مرچیں“ لگا دیں، تفصیلات جان کر آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا

دیکھیں ناں، اب اگر مجھے جگت لگی ہے تو میں ہنسوں گا تھوڑی، منہ ہی بناﺅں گا ناں۔۔۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا جذباتی ہے اور اب وسیم اکرم کپتان، سلیکٹر بھی اور سب کچھ وہ ہی تھے تو جب جگت لگا تے تھے تو کیا کرتے، منہ ہی نیچے کرنا پڑتا تھا۔

شاہد آفریدی، شعیب اختر، شعیب ملک اور محمد یوسف کیساتھ خوب ٹاکرا تھا۔ شعیب ملک اور محمدیوسف تو جگتوں میں کافی ٹھیک ٹھاک تھے اور کئی مرتبہ انہیں یہ بھی کہا ہے کہ آپ تو مراسی لگتے ہیں۔“

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Razzaq “Malik and Yousuf were the funniest guys in dressing room, Wasim bhai didn’t like being at the end of the receiving joke!!” pic.twitter.com/lgAwr7pXy6