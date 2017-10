سری لنکا کے خلاف کرکٹ میچ میں پاکستانیوں نے ایسا نعرہ لگا دیا کہ گراﺅنڈ میں عماد وسیم شرم سے پانی پانی ہو گئے

ابو ظہبی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹر عماد وسیم کی افغان لڑکی کے ساتھ تصاویر اور بات چیت منظر عام پر آنے کے بعد کھلاڑی کے لیے مشکلات تاحال کم نہ ہو سکیں بلکہ ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ،ایک طرف افغان لڑکی عماد وسیم سے اپنے تعلقات ثابت کرنے کے لیے نئی نئی تصاویر اور چیٹنگ منظر عام پر لا رہی ہے تو دوسری جانب سوشل میڈ یا پر بھی لوگ عماد وسیم کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں ،افغان خاتون کی جانب سے منظر عام پر لائے جانے والے پیغامات اب کرکٹ گراﺅنڈ میں بھی عماد وسیم کا پیچھا کر رہے ہیں جس سے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ۔تفصیل کے مطابق قومی کرکٹر عماد وسیم پر افغان خاتون نے ’بے وفائی‘ کے الزامات عائد کئے تو کرکٹر نے ماننے سے انکار کردیا لیکن اس کے بعد کچھ تصاویر اور واٹس ایپ پر بھیجے گئے آڈیو پیغامات بھی لیک ہوگئے جن پر عماد وسیم کچھ بولنے کے قابل نہ رہے۔عماد وسیم اس وقت ابوظہبی میں سری لنکا کیخلاف دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنے میں مصروف ہیں تاہم افغان خاتون کو بھیجے گئے مزید مبینہ آڈیو پیغامات منظرعام پر آ گئے ۔ ان پیغامات میں بھی عماد وسیم کو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتے سنا جا سکتا ہے۔سری لنکا کے خلاف میچ کے دوران پاکستانیوں نے بھی اس مبینہ تعلق پر عماد وسیم کے خلاف خوب نعرے بازی کی ۔ ہوا کچھ یوں کہ میچ کے دوران جب عماد وسیم باونڈری کے پاس فیلڈنگ کے لیے آئے تو تماشائیوں میں موجود ایک پاکستانی نے ویڈ یو بناتے ہوئے عماد وسیم کو بلا یا اور پھر وہ زور سے چلا یا ”i am in love with a shape of you “ ،یہ کہہ کر اس پاکستانی نے زور زور سے ہنسنا شروع کردیا ۔واضح رہے کہ یہ ایک گانے کے الفاظ ہیں جو کہ مبینہ میسجز میں عماد وسیم نے افغان لڑکی کے لیے بھی گائے تھے ۔

ویڈ یو دیکھیں:

Em in love with shape of u@simadwasim sent a voice message to Afgan Girl, same were chanting 4 him in Dubai when he was on fielding, listen pic.twitter.com/CZtmCj6aEd