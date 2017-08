آج پاکستان نے بھارت کو فٹبال کے میدان میں عبرتناک شکست دے دی ،وہ خبر آگئی جو کسی میڈ یا چینل نے نہیں چلائی ،یہ میچ کہاں ہوا اور کتنے گولز سے شکست دے ؟ایسی خبر آگئی کہ آپ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن )کھیل کے میدان سے آج کی سب سے بڑ ی خوشخبری آگئی ،پاکستان نے بھارت کو فٹبال کے میدان میں عبرتناک شکست دے دی ۔پاکستان نے ایسے کھیل میں بھارت کو شکست دی جس پر حکومت زیادہ توجہ نہیں دیتی لیکن پھر بھی کسی میڈ یا چینل نے اس خوش خبری سے لوگوں کو آگاہ کرنا مناسب نہیں سمجھا جس کی وجہ سے لوگوں کو پاکستان کی اس شاندار جیت کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا ۔تفصیل کے مطابق چین میں جاری انڈر18 گوتھیہ فٹبال کپ میں اسلام آباد فٹبال ایسوسی ایشن نے بھارت کی ٹیم رائزنگ سن سوکر اکیڈمی کو 12-0سے شکست دی ۔پاکستانی کھلاڑیوں نے پہلے ہی ہاف میں7گول کر کے میچ کو یکطرفہ کردیا تھا ۔پاکستان کی جانب سے حسام خان نے چار ،شہریار خان نے تین اور علی امام نے دو گول کیے جبکہ نوفل حسین ،احتشام اور عبداللہ شاہ نے ایک ایک گول کیا ۔ٹورنامنٹ میں پاکستان نے کل چھ میچ کھیلنے ہیں جن میں سے چار میچ کھیل لیے ہیں ۔پاکستان نے اس سے قبل چین ،اتھوپیا اور بنگلہ دیش کو بھی شکست دی ہے ۔پاکستان کی اس شاندار جیت کے بارے میں میڈ یا کے کسی چینل نے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ اس خوشخبری سے محروم رہے اور الیکٹرانک میڈ یا پر خبر نہ چلنے کی وجہ سے پاکستانی سوشل میڈ یا پر بھی اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہو رہا ۔

Well Done today's good news @pakistan_football_team

Beat India by 12/0 in China pic.twitter.com/U2pSb3KCml