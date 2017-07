عرفان پٹھان کو اہلیہ کی تصویرسوشل میڈیا پرشیئر کرنا مہنگا پڑگیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹرعرفان پٹھان کو اپنی اہلیہ کی تصویرسوشل میڈیا پرشئیرکرنا بہت مہنگا پڑگیا جس کے بعد انہیں مداحوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی کرکٹرعرفان پٹھان نے اپنے ہمراہ اہلیہ صفا بیگ کی تصویرٹوئٹرپرشئیرکی اور لکھا کہ ’لوگ کچھ تو کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا‘ جس کے بعد سوشل میڈیا پرایک طوفان برپا ہوگیا۔ ٹوئٹرپرشئیر کی جانے والی تصویرمیں بھارتی کھلاڑی کی اہلیہ نے برقع پہنا ہواہے جب کہ ان کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا لیکن انہوں نے ناخن پالش لگائی ہوئی ہے۔کھلاڑی کے ایک مداح کا اس تصویرپرکہنا تھا کہ وہ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو پورا ڈھانپے کیونکہ مسلمان اورپٹھان ہونے کے ناطے یہ یہ سب کہنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک اورمداح نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں بلکہ ہاتھوں کو چھپانا فرض ہے اس لیے انہیں اپنے ہاتھ ڈھانپے چاہیئں۔

ایک اورمداح نے کہا کہ عرفان بھائی، مہربانی کرکے بھابھی کو پردے میں رکھیں جب کہ ایک دوسرے مداح نے تصویر کی تعریف توکی پرساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مہربانی کرکے اپنی اہلیہ یا کسی بھی اورمسلمان خاتون کی تصویرکو شئیر نہ کریں۔واضح رہے کہ گزشتہ سال بھارتی کھلاڑی محمد شامی نے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک تصویر شئیر کی تھی جو وائرل ہوگئی تھی جب کہ انہیں بھی مداحوں ی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

Kuch to log kahenge logo ka kaam hai kehna but always #love #travel pic.twitter.com/aERzXr0g2j