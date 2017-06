”ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے کیا اس وجہ سے تم ۔۔۔“سوشل میڈ یا پر حسن علی کا جرنیٹر چلانا مشہور ہوا تو شعیب ملک نے بھی پوچھ ہی لیا ،آگے سے فاسٹ باولر نے ایسا جواب دے دیا کہ آپ بھی بے اختیار مسکرا دیں گے ،آئی سی سی نے ویڈ یو جاری کیا تو سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے بڑے ایونٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے باولر حسن علی کا آوٹ کرنے کے بعد انداز نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ،یہی وجہ ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے جاری آفیشل انٹر ویو میں بھی شعیب ملک نے حسن علی سے جرنیٹر چلانے کے حوالے سے پوچھ ہی لیا جسے پوری دنیا نے دیکھا ۔

تفصیل کے مطابق شعیب ملک نے حسن علی کا انٹر ویو کرتے ہوئے پوچھا آپ بلے بازوں کو آوٹ کرنے کے بعد جو انداز اپناتے ہیں اس کے کافی چرچے ہیں اور لوگ مذاق بھی کرتے ہیں ،اس اسٹائل کے بارے میں پہلے ہی سے سوچا تھا یا بعد میں اپنا یا ؟اس پر حسن علی نے کہا کہ میرا انداز مشہور ہو رہا ہے ،اس انداز کو سوشل میڈ یا پر مذاق کے طور پر جرنیٹر چلاتے ہوئے بھی دکھا یا گیا ،میں جرنیٹر نہیں چلاتا ،یہ ایک طرح کا بم ہوتا ہے جو آوٹ کرنے کے بعد پھٹ جاتا ہے ۔اس موقع پر شعیب ملک نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ انداز اس لیے تو نہیں اپنا یا کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے ؟جس پر حسن علی نے بھی ہنستے ہوئے کہا پاکستان میں لوگ اسی طرح سوچ رہے ہیں لیکن وکٹ لینے کے بعد میرے اندر یہ کیفیت آجاتی ہے ۔شعیب ملک نے سوال کیا کہ فائنل میچ کا پریشر تو نہیں ہے ؟اس پر ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے ،میرا آئی سی سی کا پہلا فائنل میچ ہے اس لیے میں بہت پرجوش ہو ں ۔شعیب ملک نے سوال کیا کہ آپ کی پرفارمنس میں تسلسل کا کیا راز ہے ؟اس پر فاسٹ باولر نے کہا کہ مجھے خود پر یقین ہے اور میں سخت محنت کرتا ہوں جس کے باعث تسلسل برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے ۔

ویڈ یو دیکھئے

Ahead of the #CT17 Final, @realshoaibmalik asks @RealHa55an about his performances, his celebrations, and whether he's feeling the pressure! pic.twitter.com/4y7z9MDpZz