پاک بھارت ٹیمیں اوول گراونڈ میں تاریخ رقم کرنے پہنچ گئیں ،اس وقت گراﺅنڈ میں کیا ہو رہا ہے ،تازہ تصاویر اور ویڈیوز دیکھئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئی سی سی چیمپینز کے فائنل ٹاکرے کے لیے پاکستان اور بھارت کی دونوں ٹیمیں میدان میں پہنچ گئی ہیں ،اس وقت اوول میں ہونے والی سرگرمیو ں کی تازہ ترین تصاویر اور ویڈیوز آئی سی سی نے جاری کردیں ۔آپ بھی دیکھئے ۔

پاکستانی ٹیم گراﺅنڈ میں آتے ہوئے



ویڈیو دیکھئے

ٹیم انڈیا گراونڈ میں آتے ہوئے

90 minutes until play starts, but already the ???????? fans are making themselves heard! #PAKvIND #CT17 pic.twitter.com/URtbYqlHWQ — ICC (@ICC) June 18, 2017

پاکستانی ٹیم گراونڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے



بھارتی ٹیم پریکٹس کرتے ہوئے