” جناحؒ کے بعد اس بھارتی نے ہمیں مروا دیا“ بھارتیوں نے ایسا شور مچا دیا کہ پاکستانی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے بھارت کو چیمپیئنز ٹرافی کے فائنل میچ میں جیت کیلئے 339 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا ہے۔ اتنے بڑے ہدف میں سب سے اہم کردار فخر زمان کی سنچری نے اور فخر زمان کی سنچری میں بھارتی بولر جسپریت بمرا کی نو بال نے کردار ادا کیا ہے، اتنا بڑا ہدف ملنے کے بعد بھارتیوں نے فاسٹ بولر جسپریت بمرا پر تنقید کرنا شروع کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین کھیلے گئے فائنل میچ میں فخر زمان نے قابل فخر 114 رنز سکور کیے ہیں۔ میچ شروع ہوا تو دوسرے ہی اوور میں جسپریت بمرا کی گیند پر فخر زمان کیپر کے ہاتھوں کیچ آﺅٹ ہو گئے تھے تاہم تھرڈ امپائر نے بتایا کہ بمرا کا پاﺅں لائن سے باہر ہے ، جس کے بعد فخر زمان کو نئی زندگی ملی اور انہوں نے بھارتیوں کی تاریخی درگت بنائی ۔

فخر زمان کی جانب سے درگت اور گرین شرٹس کی جانب سے پہاڑ جیسا ہدف ملنے پر بھارتی شائقین کرکٹ ہکا بکا رہ گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جسپریت بمر ا پر تنقید کرنا شروع کردی ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ہسٹری آف انڈیا (تاریخ ہندوستان) کے نام سے چلنے والے ہینڈل پر ایک بہت ہی دلچسپ ٹویٹ کی گئی ہے۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ دو بھارتیوں نے لائن کراس کرکے بھارت کو نقصان پہنچایا ۔ پہلا بھارتی قائد اعظم محمد علی جناحؒ تھا جس نے 1947 میں لائن کراس کی اور پاکستان بنالیا۔ دوسرا بھارتی جسپریت بمرا ہے جس نے 2017 میں بالنگ کے دوران لائن کراس کی جس کے بعد پوری ٹیم کو فخر زمان سے مار کھانا پڑی اور بھارت کو نازک صورتحال سے دوچار کردیا۔

2 indians whose crossing the line proved us costly. (1947-2017) #INDvPAK pic.twitter.com/fMgeYS8UiY

فخر زمان کو نئی زندگی فراہم کرنے والی گیند کی ویڈیو دیکھیں

Video: #Bumrah's nightmare comes true as the replays confirm it's a no ball and #FakharZaman survives#PAKvIND #CT17 #CT2017Final pic.twitter.com/Gd8o59fqFC