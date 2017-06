پاک بھارت میچ کے دوران بھارتی کھلاڑی کے آﺅٹ ہونے پر شہباز شریف نے ایسا کام کردیا کہ جان کر آپ کو بھی خوشی ہوگی، ویڈیو بھی منظر عام پر آگئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کرکٹ سے کتنا پیا ر کیا جاتا ہے؟ اس کا اندازہ کرنا ہو تو کوئی بھی شخص پاک بھارت فائنل میچ کے دوران کسی بھی بازار یا سڑک پر نکل جائے ۔ اسے پاکستانیوں کی کرکٹ سے محبت کا یہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی بڑی تعداد اپنے گھروں میں پاک بھارت فائنل میچ دیکھنے میں مصروف ہے۔ دیگر پاکستانیوں کی طرح قومی لیڈرز بھی کرکٹ سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جس کا عملی مظاہرہ شہباز شریف کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان چیمپیئنز ٹرافی میںبڑی تیزی سے فتح کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں مداحوں کا جوش و خروش بھی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے فائنل کے روز قومی ٹیم کی شرٹ کو اپنا ڈریس کوڈ قرار دیا اور قومی ٹیم کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ۔ میچ شروع ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ تمام کام کاج چھوڑ کر اپنے دفتر میں بیٹھ گئے اور میچ دیکھنے میں مصروف ہیں۔

جہاں تمام پاکستانی اپنی قومی ٹیم کی شاندار کارکردگی پر پر جوش ہیں وہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی انتہائی پر جوش نظر آ رہے ہیں۔گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشل ٹوئٹر پیج پر شیئر کی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف بھی عام پاکستانیوں کی طرح بھارتی کھلاڑیوں کے آﺅٹ ہونے پر انتہائی پرجوش نظر آ رہے ہیں۔

ویڈیو دیکھیں

Pak-Ind match excitement - We are almost there InshaAllah :) #PAKvIND #CT17 @CMShehbaz a great cricket fan! pic.twitter.com/c4Krtp7HIt