میچ سے پہلے بڑھکیں لگانے والے رشی کپور نے میچ ہارنے سے پہلے ہی ایسا بیان جاری کردیا کہ پاکستانیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کے فائنل میچ سے پہلے سب سے بڑھ کر بڑھکیں لگانے والے بالی ووڈ اداکار رشی کپور بھی گرین شرٹس کی شاندار کارکردگی دیکھ کر اپنے خیالات سے رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے اور میچ ختم ہونے سے پہلے ہی شکست تسلیم کرلی۔

اداکار رشی کپور نے فائنل سے پہلے بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھیں ، انہوں نے پی سی بی سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کے مقابلے کیلئے پائے کی ٹیم بھیجے ۔ لیکن جب گرین شرٹس نے تمام شعبوں میں شاندار کارکردگی دکھائی تو رشی کپور بھی اپنے الفاظ واپس لینے اور پاکستانیوں کو مبارکباد دینے پر مجبور ہو گئے۔

چیمپیئنز ٹرافی کا فائنل میچ ختم ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں رشی کپور نے کہا کہ ” بالکل پاکستان، آپ نے ہمیں ہرا دیا، آپ بہت اچھا کھیلے، ہمیں ہر شعبے میں مات دے دی۔ آپ کو بہت زیادہ مبارکباد اور میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں، آپ کیلئے نیک خواہشات“۔

Yes Pakistan, you have defeated us. Well played, outplayed us in all departments. Many congratulations, I concede. Best wishes!