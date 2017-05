قومی کرکٹرمحمد نواز نے اپنے مداحوں سے معافی مانگ لی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )کرکٹ کرپشن کیس میں ملوث کھلاڑی محمد نواز نے اپنے مداحوں سے معافی مانگ لی اور آئندہ کوئی بھی غلط کام نہ کرنے کا وعدہ کر لیا ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر محمد نواز نے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں نے بکی سے ملنے کے حوالے سے پی سی بی کو تاخیر سے آگاہ کیا ۔انہوں نے بتا یا کہ میں نے بکی کی پیشکش مسترد کی تھی اور اخلاقی طور پر کچھ بھی غلط نہیں کیا ۔ان کا کہنا تھاکہ مجھے امید ہے کہ میرے مداح مجھے معاف کر سکتے ہیں ۔

I hope my fans can forgive me for this mistake. I will never let my country down. pic.twitter.com/EqmH9uY9T1