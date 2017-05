فکسنگ سکینڈل میں پکڑے جانیوالے ناصر جمشید نے پی سی بی حکام کو کھلم کھلا دھمکی دیدی، ساتھ ہی ایسا دعویٰ کہ نیا تنازعہ کھڑا ہوگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان سپر لیگ کے دوران سپاٹ فکسنگ کے معاملے پر مرکزی کردارناصر جمشید نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو عدالت میں لے جانے کی دھمکی دے دی ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ پی سی بی میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ،کھلاڑیوں کو بلا کر ان پر دباﺅ ڈالا جاتا ہے کہ وہ میرے خلاف بیان دیں ۔انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پی سی بی کے اعلیٰ حکا م یہ چیزیں کراتے ہیںتو کیا میری یہ دلیل مان لی جائے گی ۔ان کا کہنا تھا کہ پی سی بی میرا نام بدنام کرنے کے بجائے ثبوت دیتا ہوں ،میں چیلنج کرتا ہوں کہ پی سی بی میرے خلاف ثبوت میڈ یا پر لے کر آئے۔ناصر جمشید نے کہا کہ معاملے کو پیشہ وارانہ طریقے سے دیکھا جائے ،اس وجہ سے میری ذاتی زندگی متاثر ہو رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سپاٹ فکسنگ کیس کے حوالے سے میری اپنے وکلا سے بات ہو گئی ہے ،ہم پی سی بی کو عدالت میں لے کر جائیں گے ۔

واضح رہے کہ پی سی بی حکام کو یقین ہے کہ ناصر جمشید سپاٹ فکسنگ کیس میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں ۔انہیں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی اسی دن گرفتار کیا تھاجب پی سی بی نے انہیں معطل کیا ۔

The PCB is taking advantage of my silence. Time to answer back and take them to court. pic.twitter.com/e2XQ575qyY