بھارت میں 28دنوں کے نو مولود کے ساتھ زیادتی پر معروف کرکٹر ڈیرن سیمی پھٹ پڑے ،ایسی بات کہہ دی کہ پورے بھارت کا سر شرم سے جھک جائے

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آ ن لائن )یوں تو بھارت جنسی درندوں کا گڑھ بن چکا ہے ،گلیوں ،چوک چوراہوں اور بسوں میں بھی خواتین کی عصمت دری کی خبریں میڈ یا پر سامنے آتی رہتی ہیں لیکن ایک جنسی بھیڑئیے نے 28دنوں کے نومولود کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا یا تو ویسٹ انڈیز کے معروف کرکٹر ڈیرن سیمی سے بھی چپ نہ رہا گیا اور انہوں نے انتہائی غم و غصے کی کیفیت میں ایسا بیان دے دیا کہ دنیا کے سامنے پورے بھارت کا سر شرم سے جھک جائے۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹوئٹر ڈیرن سیمی نے بھارتی خبر رساں ادارے ”انڈیا ٹوڈے “کی ایک خبر شیئر کی جس کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش میں 25سالہ شخص نے محض 28دونوں کے نومولود بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ۔اس خبر پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے معروف کرکٹر نے کہا کہ میں کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میرا عضہ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے ،یہ عمل ہر لحاظ سے انتہائی غلط ہے اوریہ شخص قابل نفرت ہے ۔انہوں نے کہا اس معاملے میں یقینی طور پر انصاف ہوناچاہیے ،کرکٹر نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جنسی بھیڑئیے کو گالی بھی دی ۔واضح رہے کہ جو خبر ڈیرن سیمی نے شیئرکی یہ دوسال پرانی ہے ۔

مزید خبریں :”میں پی ایس ایل میں اس لئے نہیں کھیل رہا کیونکہ۔۔۔“ عمران نذیر بالآخر میدان میں آ گئے، پی ایس ایل میں شریک نہ ہونے کی وجہ بتا کر پاکستانیوں کو غمزدہ کر دیا

I'm trying to type what to say but the anger gets the better of me. That's wrong in every way. 28 days old???????????? this man is disgusting. Make sure justice is served. You sick bastard https://t.co/ZwZ1RXRppR