احمد شہزاد نے بیٹنگ کے بعد فیلڈنگ میں بھی کمال کر دیا، ایسا عمدہ کیچ پکڑ لیا کہ سٹیڈیم میں بیٹھے شائقین ہکا بکا رہ گئے، دیکھ کر آپ داد ضرور دیں گے

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) گزشتہ چند مہینوں سے مسلسل ناکامیوں کے شکار احمد شہزاد کا جادو بیٹنگ کے بعد فیلڈنگ میں بھی چل گیا اور نیشنل ٹی 20 کپ کے میچ میں ایسا شاندار کیچ پکڑ لیا کہ ہر کوئی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔

لاہور ریجن بلیوز اور پشاور ریجن کے درمیان کھیلے گئے میچ میں پشاور ریجن کے کھلاڑی نے چھکا لگانے کیلئے شاٹ کھیلی تو گیند اڑتی ہوئی باﺅنڈری کی جانب بڑھنے لگی۔ احمد شہزاد نے دوڑ لگاتے ہوئے ہائی جمپ لیا اور ایک ہاتھ سے کیچ پکڑ کر سب کو حیران کر دیا۔

ان کی ڈائیو اس قدر شاندار تھی کہ کمنٹیٹر تو کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، سٹیڈیم میں بیٹھے افراد بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Stunning catch by @iamAhmadshahzad . Good day for him as he score 50 of 22 balls too in same match .#NationalT20Cup video via @PTVSp0rts pic.twitter.com/kv25iCMtlz