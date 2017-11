کولکتہ ٹیسٹ،تیسرے دن کا کھیل ختم،سری لنکانے 4وکٹوں کے نقصان پر 165رنز بنالئے

کولکتہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت اور سری لنکاکے درمیان تین میچز کی سیریز کے پہلے میچ کے تیسرے روز کے اختتام تک سر ی لنکانے 4وکٹوں کے نقصان پر165رنز بنالئے ،کریز پر اس وقت دنیش چندی مل 13اور نیروشن ڈک ویلا14رنز کے ساتھ موجود ہیں۔

Kolkata saw almost a whole day's play, and it was Sri Lanka who saw the best of it, dismissing India for 172 and getting within 7 runs of them with 6 wickets left #INDvSL



