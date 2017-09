”میں خیریت سے گھر پہنچ گیا ہوں اور۔۔۔“ فاف ڈوپلیسی نے وطن پہنچتے ہی ایسا ٹویٹ کر دیا کہ پاکستانیوں کے دل ٹوٹ گئے، بھارتیوں کو باتیں کرنے کا موقع دیدیا، تفصیلات جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے” کیوں ڈوپلیسی کیوں؟“

جوہانسبرگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے کپتان کے طور پر پاکستان آ کر پاکستانیوں کے دل جیتنے والے فاف ڈوپلیسی نے وطن پہنچتے ہی ایک ایسا ٹویٹ کر دیا کہ پاکستانیوں کے دل ہی ٹوٹ گئے۔

ان کی اس ٹویٹ کے باعث بھارتیوں کو پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی پر چڑھنے والا شدید غصہ اتارنے کا موقع مل گیا اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں کیں کہ تمام پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے ہیں۔

بھارتیوں کی جانب سے ہونے والی باتیں دیکھ کر پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی کرنے والے پاکستانی فاف ڈوپلیسی سے صرف ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ”کیوں ڈوپلیسی کیوں؟“

ڈوپلیسی نے وطن لوٹنے پر سٹیڈیم میں پاکستانی بچوں اور شائقین کی جانب سے اٹھائے ہوئے ”شکریہ ورلڈ الیون“ کے پوسٹرز کی تصاویر شیئر کیں اور لکھا ”میں گھر ’خیریت‘ سے پہنچ گیا ہوں۔ پاکستان اور لاہور آپ کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ۔“ اب ان کی ٹویٹ دیکھی جائے تو وہ بظاہر تو پاکستانیوں کا شکریہ ادا ہی کر رہے ہیں مگر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں جو ”خیریت“ کا لفظ استعمال کیا، اس نے بھارتیوں کو کھل کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا۔

Arrived safely back home .Thank you Pakistan and Lahore for your hospitality ✌???? pic.twitter.com/EI11mU34o9 — Faf Du Plessis (@faf1307) September 17, 2017

ایک بھارتی صارف روہت نے لکھا ”ڈوپلیسی کی ٹویٹ کا ترجمہ۔۔۔ دھماکہ نہ کرنے کا بہت شکریہ، میں زندہ سلامت گھر پہنچ گیا ہوں۔“

Translation-

Thank you for no blast back home in One piece.

????????????????????https://t.co/UQhdqJsdNm — Rohit ???????? (@09_rkg) September 17, 2017

وشال نے ہنستے ہوئے لکھا ”آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔“

you wont belve that yo will arriave safely to your contry ???????? — Vishal (@vish_alia) September 17, 2017

وریندر سہواگ فین نامی صارف نے لکھا ”آپ پاگل ہو گئے تھے؟ یسوع مسیح کا شکر ہے کہ آپ زندہ سلامت گھر پہنچ گئے۔ پاکستان تمام لوگوں کیلئے بہت خطرناک جگہ ہے۔“

Did u freak out ?

Thanks jesus. Safely you at home.

Pak is a dangerous place for every people . — Virendra Sehwag Fan (@maheshjain86) September 17, 2017

رام وکاس نے لکھا ”آپ کی ٹویٹ کے پہلے جملے نے ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔“

that 1st sentence of your tweet sums it up ???????? — RamVkas Netha (@Teetotaller7) September 17, 2017

اجیت کمار دوبے نے لکھا”فاف، کیا کسی بھی ٹور کے بعد واپس آنے پر اپنی ٹویٹ میں ’خیرت سے گھر پہنچ گیا‘ لکھتے ہیں، یا پھر یہ اس لئے تھا کہ آپ دہشت گرد ملک پاکستان سے خیرت کیساتھ گھر پہنچے ہیں۔“

Faf, do you tweet 'safely back home' every time you come back from tour or its bcz u hv returned safely frm #terrorist country #Pakistan? — Ajit Kumar Dubey (@ajitkdubey) September 17, 2017

اویناش گپتا نے بھی ہنستے ہوئے سوال کیا ”کیا آپ ڈرے ہوئے تھے فاف؟“

Were u scared faf? ???????? — avinash gupta (@imavi12) September 17, 2017

پانڈے کا کہنا تھا ”واقعی، پاکستان سے زندہ سلامت واپس آنا بہت ہی زبردست بات ہے۔“

???????????? really its great to come back safely from pakistan. https://t.co/H8Gl4LMSSe — D. Pandey????????⚔HRD⚔ (@dpandey00) September 17, 2017

ان سب ٹویٹس میں کہیں کہیں پاکستانی بھی بھارتیوں کو جواب دیتے نظر آئے۔ انہیں لوگوں میں ایک ابراہیم پاشا نامی صارف بھی تھا جس نے لکھا ”پاکستان میں 20 کروڑ عوام خیریت سے رہتے ہیں اور ہر کوئی یہاں سے خیریت سے لوٹتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو حسد ہو رہا ہے تو برنول لگاﺅ۔“