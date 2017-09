ویرات کوہلی کااپنے پرستاروں کو ایک ہاتھ سے پش اپس کا چیلنج

چنائی (این این آئی)بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے اپنے پرستاروں کو ایک ہاتھ سے پش اپس کا چیلنج دے دیا۔

سی پیک پاکستا ن اور چین کی دوطرفہ ترقی کا اہم منصوبہ ہے : چینی صدر

غیر ملکی میڈیا کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویرات کوہلی نے اپنی ایک ویڈو شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی کپتان ایک ہاتھ سے پش اپس لگا رہے ہیں۔انھوں نے شائقین سے سوال کیا ہے کہ ان میں سے کتنے اس انداز میں ایکسرسائز کرسکتے ہیں اور انھوں نے شائقین سے بھی یہی کہا ہے کہ وہ بھی تندرستی کیلئے باقاعدہ سے ورزش کیا کریں۔

ویڈیو دیکھٰیں:

How many one handed push ups can you do? ???? #TrainToLive #LiveToTrain ???? pic.twitter.com/gnQEk7cdiE