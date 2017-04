”کھلاڑیوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہوں “، بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے کڑی تنقید کے بعد وضاحت پیش کر دی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے اپنے منفی رویے پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا ہے وہ دوسرے کھلاڑیوں کو گالیاں نہیں دیتے بلکہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں ۔

اپنے ٹویٹ میں ویرات کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف میچز کے دوران کھلاڑیوں کیساتھ گالم گلوچ کے حوالے سے ہونے والی کڑی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرتا ہوں اور خود کو گالیاں دیتا ہوں کیونکہ یہ غبار نکالنے کا میرا اپنا طریقہ ہے ۔

I don't abuse other players. I talk to myself, I abuse myself. Its my way of letting off steam. ..... --- Virat Kohli pic.twitter.com/3dtIqsOrI4

ویرات کوہلی نے وضاحت دیتے ہوئے مزید کہا کہ میں یہ کام ہر سنچری بنانے کے بعدکرتا ہوں اور ہمیشہ ایسا نہیں کرتا ۔ میں اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہوں کہ” تمہیںپچھلے میچ اور پچھلی شارٹ کی نسبت خود کو بہتر بنانا ہے ،تم یہ کر سکتے ہو “۔

“I respect quite a few of them, but someone who doesn’t respect me I have no reason to respect him,”

---- Captain VIRAT KOHLI