محمد عامر میڈیکل اور فٹنس ٹیسٹ کیلئے آج پاکستان آئیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں یادگار سپیل سے پاکستانیوں کے دلوں پر ایک بار پھر ”قبضہ“ جما لینے والے فاسٹ باﺅلر محمد عامر فٹنس اور میڈیکل ٹیسٹ کیلئے مختصر عرصے کیلئے آج پاکستان آئیں گے۔ یہ فٹنس اور میڈیکل ٹیسٹ پی سی بی کی جانب سے کئے جا رہے ہیں اور ایسکس کاﺅنٹی نے انہیں اجازت دیدی ہے۔

ایسکس کاﺅنٹی کے ترجمان کی جانب سے جمعہ کے روز جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ”ایسکس کرکٹ کے غیر ملکی سٹار کرکٹر محمد عامر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی درخواست پر متعدد فٹنس اور میڈیکل ٹیسٹ کیلئے کل پاکستان جائیں گے۔ عامر کی واپسی 26 اگست کو شیڈول ہے تاکہ وہ کاﺅنٹی چیمپین شپ کے سمرسیٹ کے خلاف اہم میچ میں حصہ لے سکیں، جو کلاﺅڈ ایف ایم کرکٹ گراﺅنڈ میں کھیلا جانا ہے۔“

✈️| @iamamirofficial to return to Pakistan for fitness and medical tests but is due to return for Somerset match. https://t.co/98V1e0kPTH pic.twitter.com/Hj5WtlxV7S