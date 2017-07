عمر اکمل نے انگلینڈ میں مہنگی ترین گاڑی کے ساتھ اپنی تصویر جاری کردی لیکن ساتھ ہی ایک ایسا جملہ لکھ دیا کہ پاکستانیوں نے نہ آو دیکھا نہ تاﺅ اور کرکٹر پر ٹوٹ پڑے ،شرم سے پانی پانی کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ عمر اکمل سوشل میڈ یا پر چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن پاکستانی انہیں ہمیشہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں،اس بار انہیں سوشل میڈ یا پر ایک تصویر شیئر کرنا مہنگی پڑ گئی،اس بارسوشل میڈیا صارفین کڑی تنقید کی تو ان کا صبربھی جواب دے گیا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ لوگوں سے منفی جملے نہ کسنے کی درخواست کردی ۔

Enjoying London after hard work pic.twitter.com/N6U05mgAse — Umar Akmal (@Umar96Akmal) July 13, 2017

تفصیل کے مطابق آج کل برطانیہ کے دورے پر موجود عمر اکمل کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وہ اپنی انجری کے علاج کے سلسلے میں لندن گئے ہیں لیکن اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ لندن میں موجود عمر اکمل نے حال ہی میں مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ مہنگی ترین گاڑی”بینٹلے “کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور اس تصویر کے ساتھ انہوں نے پیغام دیا کہ سخت محنت کے بعد لندن میں لطف اندوز ہو رہا ہوں ۔سوشل میڈ یا صارفین نے جب یہ تصویر دیکھی تو آﺅ دیکھا نہ تاﺅ اور قومی کرکٹر کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا دیا ۔لوگوں نے عمر اکمل کی سخت محنت والی بات کو پکڑ کر ایسے ایسے جملے کسے کہ سن کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی ۔

ایک شخص نے کہا ”کیڑا ہارڈ ورک !بس ٹوئٹر پر ہی ہارڈ ورک کرنا ،بیٹا پرفارمنس تونے دینی کوئی نہ اور تصویریں اتروانے کا بڑا شوق ہے “

Keira hard work???? Bsss twitter dy e hard work rahi putar performance ty koi deni ni ty fotwan lawan da bra shouq ay — Faiz Ul Hassan (@faizulhassan21) July 14, 2017



فرخ نامی نامی شخص نے کہا ”کھوتیا !کچھ محنت بھی کر لے اور مہربانی فرما کر قومی ٹیم میں واپس نہ آنا ،تمہارے اور احمد شہزاد جیسے بندے پرہمیشہ کے لیے پابندی ہونی چاہیے“

Khotaya do some hard work and plz dont ever be in pak team again ppl like u n @iamAhmadshahzad shud be banned 4 life nakamay welay haramkhor — Farrukh Sair (@farrukh_sair) July 13, 2017

ندیم ملک نے کہا”کیڑا ہارڈ ورک !مزدوری شروع کردی ہے کیا “

Keraa hard work? Mazdoori start kr di kiya? — Nadeem Malik (@Undefinefmalik) July 14, 2017

ناصر خان نامی لڑکے نے کہا ”عمر بھائی !تم لاہور کی گلیوں میں کلفیاں بیچوں ،یہ کرکٹ کھیلنا تمہارے بس کی بات نہیں “

umar bhai tm ab lahore ki galiyo me kulfiyaa becho cricket tmhary bs me nhi — Nasir Khan (@Nasirkh36626070) July 18, 2017

محمد عدیل نامی ایک شخص نے کہا ”تو تم نے لندن میں گاڑیاں دھونا شروع کردیں ؟واقعی یہ بہت سخت محنت والا کام ہے “

So started car wash here in London? Yes it's really a hard job .. tough luck — Muhammad Adeel (@adyadeel) July 17, 2017

ؒایک سوشل میڈ یا صارف نے کہا ”بھاگ لے گاڑی کا مالک آگیا “

Bhag le , gaadi ka malik aa gaya to dho dega tujhe. ???????? — Himanshu Dadhich (@superhim) July 18, 2017

سوشل میڈ یا صارفین کی جانب سے سخت تنقید کے بعد عمر اکمل نے عاجزنہ طریقے سے درخواست کی کہ میں اپنے مداحوں سے پیار کرتا ہوں مہربانی فرما کر منفی جملوں سے پرہیز کریں ،آپ کی جانب سے سپورٹ میرے لیے قابل ستائش ہے ۔

I Love all my fans. A humble request to all fans please refrain from negative comments. Your prayers and support is always appreciated — Umar Akmal (@Umar96Akmal) July 14, 2017

<