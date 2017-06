تحریک انصاف کے حامیوں نے مجھے ہراساں کیا : نجم سیٹھی کا دعویٰ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پی سی بی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے تحریک انصاف کے کارکنوں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کر دیا ۔

تفصیلات کے مطابق نجم سیٹھی نے اپنے ٹویٹر اکاﺅنٹ پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ انہیں تحریک انصاف کے حامیوں کے ایک چھوٹے سے گروپ نے ہراساں کیا ، ہاتھا پائی کی اور دھکم پیل بھی کی جس کے بعد پولیس کو مداخلت کرنا پڑی ۔

I was manhandled pushed and shoved by a small group of PTI supporters. Police pulled me to safety. Overwhelming love and affection though. https://t.co/67ZThw28FT