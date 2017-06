بھارت کی شکست پر ثانیہ بھابھی بھی ”سیاسی“ ہو گئیں، ایسا بیان جاری کر دیا کہ بھائی بھی خوش ہو گئے اور ”دیوروں“ کا دل بھی رہ گیا، شعیب ملک بھی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کا میچ ہو تو سب سے زیادہ پریشانی بھارت کی ’بیٹی‘ اور پاکستان کی ’بہو‘ ثانیہ مرزا کو ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی وقت میں اپنے شوہر اور دیوروں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے اور بھائیوں کی عزت کا خیال بھی ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔

ایسا ہی کچھ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلے گئے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں بھی ہوا اور ثانیہ مرزا نے تقریباً دونوں ٹیموں کو ہی سپورٹ کیا۔ خوش قسمتی سے پاکستان نے اس میچ میں عمدہ اور شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے بھارت کو چاروں شانے چت کرتے ہوئے ان کا غرور خاک میں ملایا تو ثانیہ مرزا کو سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کس طرح پاکستان کو مبارک دیں اور بھارت کی دل آزاری بھی نہ ہو۔

بالآخر ہاکی نے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا جہاں بھارت نے پاکستان کو 7 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔ اور ثانیہ مرزا نے اس کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے ”ہومیو پیتھک“ پیغام جاری کر دیا، یعنی اس سے کسی کا نقصان تو نہ ہوا اور ثانیہ مرزا کا کام بھی ہو گیا۔

انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ” بھارت کرکٹ میں ہار گیا مگر ہاکی میں جیت گیا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو مبارک ہو، کھیل حساب چکتا کرنے کیلئے بہترین چیز ہے۔“

???????? lost the cricket but won in hockey against ???????? Congratulations Team India and congratulations Team Pakistan ???????? sport is a great leveller!