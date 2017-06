فاتح کپتان سرفراز احمد آج لندن میں کیا کر رہے تھے؟ ایسی ویڈیو منظرعام پر آ گئی کہ پاکستانیوں کے منہ خوشی اور حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح کے خمار میں پوری قوم ڈوبی ہے اور جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ سرفراز الیون اب وطن واپسی کی تیاریوں میں مصروف ہے تاہم اس سے پہلے آئی سی سی انہیں ایک اہم ترین جگہ پر لے کر گئی جہاں ٹرافی کیساتھ ان کی یادگار تصاویر اور انٹرویوز لئے گئے۔

آئی سی سی کی جانب سے جاری ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فاتح کپتان خوشی سے سرشار آئی سی سی کے فوٹوگرافرز کیساتھ لندن کی تاریخی جگہ ”لندن برج“ جاتے ہیں جہاں ان کی خوب تصاویر بنائی گئیں۔ اس موقع پر فوٹوگرافرز نے ان کے مختلف پوز بنوائے اور ان سے انٹرویو بھی لیا گیا۔

پوری ویڈیو میں سرفراز احمد کے چہرے سے جھلکتی خوشی قوم کے جذبات کی ترجمانی کرتی دکھائی دیتی ہے اور پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ کل صرف پاکستانی ٹیم نہیں بلکہ پورا پاکستان جیتا ہے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

An iconic backdrop awaited @SarfarazA_54 and the #CT17 trophy this morning! pic.twitter.com/g1NQv4shuY