میرواعظ نے پاکستان کی فتح پر پیغام جاری کیا تو گوتم گمبھیر کو شدید مرچیں لگ گئیں، ایسا جواب دیدیا کہ جان کر ہر پاکستانی کا خون کھول اٹھا، جان کر آپ کے بھی غصے کی انتہاءنہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کی شکست اور پاکستان کی کامیابی پر مداحوں میں تو تکار جاری ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ’جنگ‘ کا سماں ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ میچ سے قبل بھارت کے جو شائقین سوشل میڈیا پر انتہائی جارحانہ اور ’بدتمیز‘ نظر آ رہے تھے، انہیں اب منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل پا رہی۔

ایسی ہی ایک ’جنگ‘ بھارتی کرکٹر گوتم گمبھیر اور مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماءمیر واعظ عمر فاروق کے درمیان بھی دیکھنے کو ملی۔ میر واعظ نے پاکستان کی فتح پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام جاری کیا کہ ” ہر طرف آتش بازی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عید قبل از وقت آ گئی۔ بہتر کھیلنے والی ٹیم کا دن رہا۔ پاکستانی ٹیم کو جیت کی مبارکباد۔“

Fireworks all around, feels like an early Eid here. Better team took the day. Congratulations team #Pakistan