پاکستان کی جیت پر بھارت میں مسلمانوں کا جشن ،آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی فتح پر انتہائی شاندار جشن منایا گیا لیکن اب انتہائی دلچسپ بات یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت کے مختلف علاقوں میں مسلمان آبادیوں میں مسلمانوں نے اکھٹے ہو کر پاکستان کی کامیابی پر جشن منایا جس کے باعث انتہا پسند ہندﺅوں کا پارا ہائی ہو گیا ۔

تفصیلات کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ انتہائی غیر مناسب سلوک کیا جاتاہے جس کی سب سے بڑی مثال گائے کی قربانی ہے ،بھارت میں گائے کا گوشت کھانے پر بھی کئی مسلمانوں کو شہید کیا گیا ۔تاہم دہلی کی گلیاں کھیل ختم ہونے کے سنسان ہو گئیں جبکہ ہر طرف پولیس بھی تعینات کر دی گئی تاکہ ہنگامہ کسی صورت بھی پھوٹ نہ پائیں ۔پاکستان کی جیت پر مختلف بھارتی شہریوں کی جانب سے ٹویٹ کیے گئے کہ پاکستان کی جیت پر جشن منایا جارہاہے ۔

Why Indian Muslims celebrate Pakistan's victory over Indian Cricket team? They don't do the same when Pakistan wins against any other teams!