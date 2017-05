کلبھوشن کی پھانسی روکنے کا حکم آنے پر وریندر سہواگ کا جشن، پاکستانی صارف نے ہر صورت پھانسی دینے کی حقیقت دکھائی تو سٹپٹا کر رہ گئے، ایسا جواب دیدیا کہ جان کر ہر پاکستانی کا خون کھول اٹھے گا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق بھارتی کرکٹر وریندر سہواگ کو بھارت میں ٹوئٹر کا ”کنگ“ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اکثر اوقات ٹویٹس کا جواب دیتے ہوئے سب کو خاموش کرا دیتے ہیں مگر کلبھوشن کی پھانسی کے معاملے پر انہوں نے مبارکباد کی ٹویٹ کی تو ایک پاکستانی کے آئینہ دکھانے پر غصے سے آگ بگولہ ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق عالمی عدالت برائے انصاف نے کلبھوشن یادیو کی پھانسی روکنے اور بھارت کو قونصلر رسائی دینے کا حکم دیا تو وریندر سہواگ اس فیصلے سے خوب خوش ہوئے اور ٹوئٹر جاری پیغام میں ہندی زبان میں مبارکباد اور سچ کی فتح کا پیغام دیا جسے بھارتیوں نے بہت پسند بھی کیا۔



ان کا یہ پیغام ایک پاکستانی صارف کی نظر سے بھی گزرا تو اس نے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی ٹھان لی اور جواب دیا کہ ”کیاآپ لوگوں کم عمل ہیں؟ آخری فیصلہ ابھی آنا ہے اور چاہے عالمی عدالت برائے انصاف کچھ بھی کہے، ہم اسے پھانسی دیں گے، تم لوگوں کی مرضی ہے، اس معاملے کو لے کر جہاں مرضی چلے جاﺅ۔“

@virendersehwag You guys hv less brains? The final decision yet to come and even though icj stays whtever we ll hang him go where ever on ur choic#pak????