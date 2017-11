کولکتہ ٹیسٹ،چوتھے دن کا کھیل ختم،بھارت نے دوسری اننگ میں ایک وکٹ کے نقصان پر171رنز بنالئے

کولکتہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)سری لنکااور بھارت کے درمیان جاری ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز کے کھیل کے اختتام تک بھارت نے میچ پر اپنی گرفت مضبوط بناتے ہوئے ایک وکٹ کے نقصان پر171رنز بناتے ہوئے 49رنز کی برتری حاصل کر لی،کریز پر اس وقت لوکیش راہول73اور چیتشیور پجارا 2رنز کے ساتھ موجود ہیں۔

Bad light brings Day 4 to an early finish as India end on 171/1, thanks to half-centuries from KL Rahul and Shikhar Dhawan. They lead by 49 runs heading into the final day.



