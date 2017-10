پہلے میچ میں سنچر ی بنانے والے امام الحق کی لڑکی کے ساتھ تصویر منظر عام پر آگئی ،یہ کون ہے اور اس نے امام الحق سے کیا کہاتھا ؟آپ بھی جانئے

بو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم میں شامل ہوتے ہی اپنے ہنر کے جوہر دکھانے والے امام الحق کی پہلے ہی میچ میں شاندار سنچری کے بعد مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو مبارکباد پیش کررہے ہیں ۔ایسے ہی ایک لڑکی نے بھی امام الحق کے ساتھ لی گئی تصویر شیئر کر کے شاندار سنچری بنانے پر ان کی خوب تعریف کی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر فضیلہ صبا نامی اس لڑکی نے امام الحق کے ساتھ تصویر شیئر کی اور خوشی عالم میں پیغام دیتے ہوئے کہا ”یہ تم چاہتے تھے ،میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم لمباسفر کر کے یہ حاصل کر لو گے “۔اس نے امام الحق کی تعریف کرتے ہوئے مزید کہا کہ شاندار اور متاثرکن شروعات کی ہے ۔فضیلہ صبا سپورٹس اینکر ہیں جو پی ٹی وی سپورٹس میں کام کرتی ہیں ۔واضح رہے کہ سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں امام الحق نے ڈیبیو کرتے ہوئے 5چوکوں اور 2چھکوں کی مدد سے 125گیندوں پر سنچری سکور کی ۔

مزید خبریں :حسن علی کی ون ڈے کرکٹ میں 50وکٹیں مکمل

There you go Imam ul Haq, told you that you got a go on a long way...impressive start ☺️ pic.twitter.com/wnz5fCjf3b