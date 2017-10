پروفیسر محمد حفیظ نجومی بن گئے ،فیلڈنگ کے دوران امام الحق سے ایسی پیش گوئی کردی جو حرف بہ حرف پوری ہو گئی ،زینب عباس نے دونوں کھلاڑیوں کی گفتگو سے متعلق ایسی بات بتا دی کہ آپ کو بھی یقین نہ آئے گا

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پروفیسر کے نام سے مشہور محمد حفیظ اب نجومی بن گئے جنہوں نے گزشتہ روز میچ کے دوران ایسی پیش گوئی کی جو حرف بہ حرف پور ی ہو گئی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر معروف سپورٹس اینکر زینب عباس نے امام الحق کی سنچری کے حوالے سے انتہائی دلچسپ بات بتاتے ہو ئے کہا کہ محمد حفیظ نے امام الحق کی سنچری کے حوالے سے پہلے ہی پیشن گوئی کردی تھی۔ان کا کہنا تھا کہ امام الحق نے بتا یا کہ فیلڈنگ کے دوران محمد حفیظ نے کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم آج سنچری سکور کرو گے ۔امام الحق نے سپورٹ کرنے پر محمد حفیظ کا شکریہ بھی ادا کیا ۔واضح رہے کہ امام الحق نے ڈیبیو میچ میں 5چوکوں اور 2چھکوں کی مدد سے 125گیندوں پر 100سکور کیے ۔امام الحق سنچری سکور کرنے کے بعد پاکستان کے دوسرے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے پہلے ہی میچ میں یہ کارنامہ سرانجام دیا ۔اس سے پہلے سلیم الٰہی نے اپنے پہلے میچ میں سنچری سکور کی تھی ۔

Imam-ul-Haq"@MHafeez22 told me during fielding that I have a feeling you will score a century today & I want to thank him for supporting me"