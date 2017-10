پہلے میچ میں سنچر ی بنانے والے امام الحق ٹوئٹر پر بھی چھا گئے ،شہباز شریف اور شعیب اختر سمیت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کن الفاظ میں تعریف کی ؟جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )تیسرے ون ڈے میچ میں سری لنکا کے خلاف اپنے ڈیبیو میچ میں شاندار سنچری سکور کرنے والے کھلاڑی امام الحق کو وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور شعیب اختر سمیت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے مبارکباد پیش کی ۔تفصیل کے مطابق امام الحق سنچری سکور کرنے کے بعد مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گئے اور انہیں بہت سے لوگوں نے مبارکباد پیش کی ۔

وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان ٹیلنٹ امام الحق نے شاندار بلے بازی کی

What a knock by young talented Imam ... — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 18, 2017



اظہر علی نے امام الحق کو شاندار سنچری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ تم مزید سنچریاں سکور کروگے

Congratulations Imam Ul Haq for a wonderful century on debut hope u make many more. ???????????????????????????? — Azhar Ali (@AzharAli_) October 18, 2017

اینکر پرسن رابعہ انعم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے ،امام الحق کا بھی شکریہ

Thanks to Allah and the Boys- imam ul haq ???????? — Rabia Anum (@RabiaAnumm) October 18, 2017

محمد یوسف نے امام الحق کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیبیو میچ میں اچھی بلے بازی کا مظاہرہ کیا ،امید ہے مستقبل میں بھی ایسے ہی کھیلو گے ۔

Congratulations imam-ul-haq.Great knock on debut.Wish you many more in future — Mohammad Yousaf (@yousaf1788) October 19, 2017

وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ سری لنکا سے ون ڈے سریز جیتنے پر ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں،امام الحق نے ڈیبیو میچ میں اچھی بلے بازی کی

Great knock by Imam on debut. Congrats Team Pakistan on winning the one day series against Sri Lanka. pic.twitter.com/V438qh0tBZ — Ahsan Iqbal (@betterpakistan) October 18, 2017

پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے پاکستانی ٹیم کو ون ڈے میچ میں مسلسل ساتویں کامیابی پر مبارکباد دی ،انہوں نے امام الحق اور حسن علی کی پرفارمنس پر بھی داد دی

Congratulations to Pakistan on their 7th consecutive win in ODIs. Brilliant display from @RealHa55an and Imam. #PAKvSL — Javed Afridi (@JAfridi10) October 18, 2017

شعیب اختر نے کہا کہ امام الحق نے ”ڈریم ڈیبیو“کیا ہے ،مجھے امید تھی کہ امام الحق اپنے پہلے میچ میں سنچری سکور کریں گے ،حسن علی اور امام الحق کی پرفارمنس قابل تحسین ہے ۔

What a dream debut for Imam-ul-Haq . I really hope he gets to his maiden 100 on his debut.. — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) October 18, 2017

عمر اکمل اور سپورٹس جرنلس زینب عباس نے بھی امام الحق کو مبارکباد پیش کی

Imam-ul-Haq"@MHafeez22 told me during fielding that I have a feeling you will score a century today & I want to thank him for supporting me" — zainab abbas (@ZAbbasOfficial) October 18, 2017