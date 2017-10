میچ کے اختتام پر رمیض راجہ نے امام الحق سے اردو میں سوال کیا تو آگے سے نوجوان کھلاڑی نے ایسی زبان میں روانی کے ساتھ جواب دے دیا کہ ہر کوئی دنگ رہ گیا ،سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میچ میں انضمام الحق کے بھتیجے امام الحق نے سینچری بنا کر ٹیم کو فتح یاب کروایا اور دوسری جانب مین آف دی میچ بھی قرار پائے ۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ایک دلچسپ بحث کی جا رہی ہے اور وہ امام الحق کی با اعتماد 'باڈی لینگویج' اور انگریزی میں گفتگو ہے۔میچ کی اختتامی تقریب میں جب ان سے رمیض راجہ نے اردو میں سوال کیا تو امام الحق نے اسکا روانی سے انگریزی میں جواب دیا جس کے بعد اگلے سوالات ان سے انگریزی میں ہی کیے گئے۔ اس پر اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ نوجوان کھلاڑی اپنی کارکردگی سے تو متاثر کر ہی رہے ہیں لیکن ان میں اعتماد لانے اور اپنی بات کو متاثر کن انداز میں کہنے کی تربیت کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کی تازہ مثال امام الحق کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔

Yaar Larkay ki batting k sath sath English b achi hai. Impressive. ???? Im talking abt Imam ul Haq. ✌#PakvsSL #PAKvSL #ImamulHaq — MoHsin MaLik (@IMohsinMalix) October 18, 2017

Imam ul haq not just play good cricket but also speaks good english making all possibilities of return of Ahmed shehzad impossible. — faiz ibraham (@faiz_ibraham) October 18, 2017

What a moment of surprise for @iramizraja when he interviewed Imam ul Haq in Urdu but he responded in brilliant English ???? @InziTheLegend — Malik Tanver Awan (@786Tanwir) October 19, 2017

I m really happy for imam ul haq n really impress???? one more thing English b ati thi bachay ko hahaha ???????? — Sara Tariq (@SaratariqTariq) October 18, 2017

ان ٹویٹس کے علاوہ سماجی رابطوں کی دیگر ویب سائٹس پر بھی ان کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ لوگوں نے امام الحق کے عینک لگا کر کرکٹ کھیلنے پر بھی باتیں کیں۔ میچ کی اختتامی تقریب کے دوران کمنٹیٹر رمیز راجہ نے امام الحق کی عینک کا ذکر کیا۔واضح رہے امام الحق اپنے پہلے میچ میں سنچری بنانے والے دنیا کے 13ویں اور دوسرے پاکستانی کھلاڑی بن گئےہیں۔