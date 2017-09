مہندرا سنگھ دھونی ایئرپورٹ کے فرش پر سوگئے

کولکتہ (آئی این پی)بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق مہنداسنگھ دھونی کولکتہ ایئر پورٹ کے فرش پر ہی سوگئے ۔

غیر ملکی میڈیاکے مطابق بھارت اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیمیں خصوصی پانچ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کھیلنے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے کولکتہ پہنچ گئیں، جہاں پلیئرز کو کسی وجہ سے ہوٹل تک لے جانے میں تاخیر تھی اس پر انہوں نے کسی حیل وحجت اور اپنے سپرسٹار سٹیٹس کا خیال کیے بغیر وہیں فرش پر ڈیرے ڈال دیے۔سابق کپتان اور وکٹ کیپر (ایم ایس دھونی) کو سونے کے لیے بہانہ اور موقع چاہیے، وہ بیگ سرہانے رکھ کر لیٹ ہی گئے۔ بعدازاں کھلاڑیوں کو ہوٹل پہنچادیا گیا۔واضح رہے کہ دھونی گزشتہ سری لنکا کے خلاف ون ڈے میچ میں گراؤنڈ میں تماشائیوں کے پتھراؤ کے سبب کھیل روکے جانے کے دوران پچ پر بھی سوگئے تھے۔

