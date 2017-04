”میں امید کرتا ہوں کہ فیصلہ ۔۔۔“پاناما کیس کے فیصلے سے قبل تیز ترین باولر شعیب اختر نے تند و تیز بیان دے دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاناما کیس کے فیصلے کا انتظار سارے پاکستان کو ہے اور ہر شہری امید کر رہا ہے کہ اس فیصلے سے ملک کے مستقبل کے لیے اچھے نتائج نکلیں گے ۔عمومی طور پر کرکٹرز اور فلمی ستارے سیاسی معاملات سے دور ہی رہتے ہیں لیکن پاناما کیس بازگشت نے ملک کے معروف کرکٹر شعیب اختر کو بھی بولنے پر مجبور کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سٹار کرکٹر شعیب اختر نے ایک پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ معزز عدالت پاناما کیس کا فیصلہ سنانے والی ہے ،پوری قوم کی طرح مجھے بھی انتظار ہے ،میں امید کرتا ہوں کہ فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہو گا ۔شعیب اختر کے بیان پر سوشل میڈ یا پر ہنگامہ برپا ہو گیا اور لوگوں نے انہیں خوب داد بھی دی اور گونواز گو کے نعرے بھی لگائے ۔

”پاناما کیس کے فیصلے میں انشااللہ نون لیگ ۔۔۔“شیخ رشید نے ایسی بات کہہ دی کہ نواز شریف کی خوشی اور عمران خان کی پریشانی کی انتہا نہ رہے گی

Panama leaks verdict tomoro by d honourable Supreme Court. As a nation awaits I hope verdict is for d larger good of Pakistan #PanamaCase