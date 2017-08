کاﺅنٹی میچ میں فیلڈر نے محمد عامر کا کیچ چھوڑا تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور پھر ایسی حرکت کر دی کہ کھلاڑیوں سمیت سٹیڈیم میں موجود شائقین کے بھی منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کمنٹیٹر بھی پریشان ہو گئے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ میچ کے دوران کسی فیلڈر سے کیچ چھوٹ جائے تو باﺅلر کو شدید غصہ آتا ہے اور پاکستانی باﺅلر محمد عامر اس معاملے میں خاصے پرجوش اور غصیلے ثابت ہوئے ہیں۔

چیمپینز ٹرافی میں بھارت کیخلاف فائنل میچ میں جب اظہر علی نے ان کی گیند پر کیچ چھوڑا تھا تو ان کا غصہ پوری دنیا نے دیکھا تھا لیکن اب ایک غیر ملکی کرکٹر بھی کیچ چھوڑنے پر ان کے ’عتاب‘ کا شکار ہو گیا ہے۔

محمد عامر کاﺅنٹی کرکٹ کے ایک میچ میں باﺅلنگ کروا رہے تھے کہ بلے باز نے اونچا شاٹ کھیلا جو باﺅنڈری کی جانب گیا لیکن فیلڈر نے حیران کن طور پر اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کی جس پر کمنٹیٹرز حیران رہ گئے اور محمد عامر غصے میں آ گئے۔

انہوں نے اپنا ہاتھ زور سے زمین پر مارا اور فیلڈر کی جانب دیکھ کر چلانے لگے جس پر فیلڈر نے اشارہ کیا کہ آنکھوں میں سورج کی کرنیں پڑنے کے باعث انہیں گیند نظر نہیں آیا۔

اس پر عامر کو اور بھی غصہ آ گیا کیونکہ اسی فیلڈر نے سن گلاسز (عینک) آنکھوں پر لگانے کے بجائے اپنے سر پر پہنی کیپ پر سجا رکھی تھی اور یہی بات محمد عامر کو مزید غصے میں مبتلا کر گئی۔

انہوں نے غصیلے انداز میں ہی فیلڈر کو دوبارہ اشارہ کیا کہ سن گلاسز اپنی آنکھوں پر سجاﺅ کیونکہ یہ اسی مقصد کیلئے ہیں۔ ان کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پرخوب وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر لوگوں کو عامر کی حالت پر افسوس ہوتا ہے جبکہ فیلڈر کو دیکھ کر ہنسی نکل جاتی ہے۔

