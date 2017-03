قومی کرکٹر مختار احمد کے والد انتقال کر گئے، نماز جنازہ شام 5 بجے ہو گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز مختار احمد کے والد انتقال کر گئے ہیں جن کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے سیالکوٹ انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے سامنے ادا کی جائے گی۔

مختار احمد نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں کہا کہ ”میرے والد میری طاقت تھے، ابو جی! آپ بہت یاد آئیں گے، اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطاءفرمائے۔“

My Father was My Support and Strength ???????? u Will be Missed alot Abu Ji ???????? May Allah Gives u highest Rank in Jannah #RIP 1/1 — Mukhtar Ahmed (@imMukhtarAhmed) March 20, 2017



انہوں نے ٹوئٹر کے ذریعے ہی نماز جنازہ کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ”میرے والد کی نماز جنازہ آج شام 5 بجے سیالکوٹ انٹرنیشنل ائیرپورٹ کے سامنے ادا کی جائے گی۔“

The Funeral Ceremony Of My Father will be Offered today at 5 PM Opposite of Sialkot International Airport ???????????? 2/2 — Mukhtar Ahmed (@imMukhtarAhmed) March 20, 2017



قومی کرکٹر عامر یامین نے مختار احمد کے والد کی وفات پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ”مختار احمد کے والد کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطاءفرمائے اور ان کے خاندان کو صبر و جمیل دے۔“

Very sad to hear about @imMukhtarAhmed father death Allah gives him good place in jannah and sabre jameel to his Family ameen ???????? — Amir Yamin (@amiryamin54) March 20, 2017



واضح رہے کہ مختار احمد نے زمبابوے کے دورہ پاکستان کے دوران عمدہ بلے بازی کے ذریعے اپنا لوہا منوایا تھا اور اپنے روشن مستقبل کو ثابت کیا تھا۔