اشتہار کی شوٹنگ کیلئے آئے شاہد آفریدی کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے لوگوں کا ”سیلاب“ آ گیا، پولیس بلانا پڑ گئی

پشاور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹال آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کے مداح پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں، انہیں دیکھنے کیلئے مداحوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پشاور میں بھی ہوا جہاں وہ اشتہار کی شوٹنگ کیلئے پہنچے تو لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور شوٹنگ ہی کینسل کرنا پڑ گئی جبکہ لوگوں کو ہٹانے کیلئے پولیس کو بلانا پڑا۔

بوم بوم آل راﺅنڈر ایک اشتہار کی شوٹنگ کیلئے پشاور کے گنجان آباد علاقے میں پہنچے تو لوگوں کا ایک بڑا ہجوم ان کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے اکٹھا ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جمع ہو گئی کہ ہر جانب سر ہی سر نظر آنے لگے اور لوگوں کو پیچھے ہٹانے کیلئے پولیس بلانا پڑ گئی۔

Shahid Afridi in Peshawar for a shoot but got cancelled because people got together around his car to get a glimpse of him. pic.twitter.com/nzaTF74A8E



شاہدآفریدی اپنی گاڑی میں ہی موجود رہے اور سینکڑوں لوگوں کے جمع ہو جانے کے باعث گاڑی سے باہر بھی نہ نکل سکے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اشتہار کی شوٹنگ ہی کینسل کر دی گئی جبکہ کافی تگ و دو کے بعد بھی جب لوگوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تو بالآخر پولیس نے مداخلت کر کے راستہ صاف کروایا اور یوں آفریدی کی جان بخشی ہوئی۔

شاہد آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری ایک پیغام میں لوگوں کے پیار پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ” افسوس ہے کہ لوگوں کے بے حد پیار نے وہ کام بھی نہ کرنے دیا جس کے لئے میں آیا تھا، لیکن راستہ صاف کروانے اور وہاں سے نکلنے میں مدد کرنے پر خیبرپختونخواہ پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔“

The overwhelming love of the ppl didn't allow me to do what i came for sadly,but tks to the KPK police for making my way out of there easy. https://t.co/UK6S0o1RT0