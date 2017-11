اگر آپ کرکٹر بن کر پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہئے؟ محمد حفیظ نے پاکستانی نوجوانوں کو وہ راز بتا دیا جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، جان کر آپ فوراً۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ پاکستانیوں کے خون میں ہے اور پاکستان کے بغیر بین الاقوامی کرکٹ ادھوری ہے۔ پاکستان نے آج تک بہت سے ایسے لیجنڈز پیدا کئے جنہوں نے اپنی عمدہ کارکردگی کیلئے ناصرف اپنا لوہا منوایا بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”کیا آپ کو جمائمہ یاد آتی ہے۔۔۔؟“ منصور علی خان نے انٹرویو کے دوران عمران خان سے سوال پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ سن کر جمائمہ خان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے

بہت سے پاکستانی نوجوان کرکٹ تو اچھی کھیلتے ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کرنے کا خواب بھی دیکھتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کیلئے کس راستے پر چلنا چاہئے۔ قومی آل راﺅنڈر محمد حفیظ نے ایسے ہی نوجوانوں کو وہ راز بتا دیا ہے جس پر عمل کر کے وہ اپنا خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔

ایک پاکستانی صارف نے محمد حفیظ سے سوال پوچھا کہ ”سر بھائی کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور کھیلتا بھی اچھا ہے، کون سے کلب میں اس کو بھیجنا چاہئے تاکہ اس کا مستقبل اچھا بن سکے۔“

محمد حفیظ کو بھی شائد یہ سوال پسند آیا جنہوں نے اس صارف کو ہی نہیں بلکہ تمام پاکستانی نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ”سب کیلئے نصیحت۔۔۔ کلب کرکٹ کھیلنا شروع کریں اور سخت محنت کریں تو آپ سب کو منزل تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا، آپ سب کیلئے نیک خواہشات ۔۔۔“

Advice for all , start playing club cricket & work hard , u all wil find ur ways to reach the maximum , wish u all the best https://t.co/ZpkgwVqATF