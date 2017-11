بھارت اور سری لنکاکے درمیان پہلاٹیسٹ بغیر کسی نتیجہ کے ختم

کولکتہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت اور سری لنکاکے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلاٹیسٹ میچ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گیا ،ایک وقت میں بھارت یہ میچ جیت سکتا تھا لیکن خراب روشنی کی وجہ سے میچ پہلے ہی ختم کردیا گیا۔

Virat Kohli was full of praise for @BhuviOfficial after his fantastic final session spell got India close to an unlikely win in Kolkata #INDvSL pic.twitter.com/tFjSAzMtgE