محمد حفیظ اور عماد وسیم سے ایک ایسی مداح ملاقات کرنے آ گئی کہ دونوں فوراً اس کے پاس پہنچ گئے، یہ کون ہے اور کھلاڑیوں نے اس سے کیوں ملاقات کی؟ تصاویر دیکھ کر سب انہیں داد دینے لگے، جان کر آپ دونوں کرکٹرز کو خراج تحسین پیش کریں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان میں کرکٹ ایک جنون ہے اور مداح اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں کہ انہیں ملنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مگر ایک ایسی مداح بھی ہے جو کھلاڑیوں سے ملنے کیلئے پہنچی تو محمد حفیظ اور عماد وسیم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے پاس پہنچ گئے اور جب اس ملاقات کی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری ہوئیں تو دیکھنے والے دونوں کرکٹرز کو خراج تحسین پیش کرنے لگے۔

تفصیلات کے مطابق ایک خصوصی بچی مریم محمد حفیظ اور عماد وسیم کی مداح ہے اور ان سے ملاقات اس کیلئے ایک خواب تھا جو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے پورا کیا تو محمد حفیظ اور عماد وسیم نے اس بچی کی ملاقات کو یادگار بنا دیا۔ دونوں کھلاڑی اس کے پاس پہنچے اور گپ شپ لگانے کے علاوہ اس کیساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔



ایک ٹوئٹر صارف نے ان تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ”محمد حفیظ اور عماد وسیم کے ساتھ ملاقات کر کے مریم کو بہت زیادہ خوشی ملی۔ مریم کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کیلئے پی سی بی، محمد حفیظ اور عماد وسیم کا شکریہ۔“

With Mohammad Hafeez & Imad Wasim. More happiness for Mariam. Thanks @TheRealPCB @simadwasim @ @MHafeez22 for bringing smiles to her face. pic.twitter.com/qan4vvkRHb



جیسے ہی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہوئیں تو محمد حفیظ بھی میدان میں آ گئے اور اپنے پیغام میں کہا کہ ”مریم کیلئے خوشی کا باعث بننا میرے لئے بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مکمل صحت و تندرستی، ہمت اور خوشیاں عطاءفرمائے۔۔۔ خوش رہو!“

It's my pleasure to be a source of happiness for her, may almighty Allah bless her strength,full health & Happiness, stay blessed https://t.co/8Bk42FOP20