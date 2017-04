شاہد خان آفریدی نے ویرات کوہلی کا تحفہ ملنے کے بعد قابل تحسین بیان جاری کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ بھارتی بھی ان کے مشکور ہو گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کے پوری دنیا میں کروڑوں مداح موجود ہیں اور پاکستان میں تو انہیں جتنی عزت بخشی جاتی ہے وہ شائد ہی آج تک کسی کرکٹر کو ملی ہو اور اس کا بات کا اعتراف پاکستان کے سابق کرکٹرز بھی کرتے ہیں۔

ویرات کوہلی نے شاہد آفریدی کیلئے ایسا تحفہ بھیج دیا کہ پاکستانیوں کی خوشی کی انتہاءنہ رہے گی، بھارتیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے

بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی بھی لالہ کے ”سحر“ سے بچ نہ سکے جنہوں نے شاہد آفریدی کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ پر اپنی 18 نمبر والی ٹی شرٹ کا تحفہ بھیجا جس پر ویرات کوہلی کا نام بھی درج ہے جبکہ اس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی اپنے دستخط کئے۔ ویرات کوہلی نے شرٹ تحفے میں دینے کے ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ ”آپ کے خلاف کھیلنے میں ہمیشہ بہت خوشی ہوئی۔“

بوم بوم آفریدی ویرات کوہلی اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے تحفے سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے ناصرف بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان کا شکریہ ادا کیا بلکہ انہیں سپر سٹار کہہ کر مخاطب کیا۔

Thank you to you and the entire Indian team for a wonderful farewell gift @imVkohli. Respect superstar, hope to see you soon ???? pic.twitter.com/DGz8aMs1Xv