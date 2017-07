پاناما کیس اور احمد شہزاد کا کیا تعلق ہے؟ سینئر صحافی جاوید چوہدری نے ایسی بات کہہ دی کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی و اینکر پرسن جاوید چوہدری نے کہا ہے کہ کرکٹر احمد شہزاد انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود ہر تقریب میں آگے آگے نظر آتے ہیں اور چیمپیئنز ٹرافی کا سارا کریڈٹ خود لیتے ہیں اسی طرح پاناما کیس میں ایک بھی میچ نہ کھیلنے والی پیپلز پارٹی ، ق لیگ اور ایم کیو ایم بھی کیس کا سارا کریڈٹ لینا چاہتی ہیں اس لیے عمران خان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کی ٹرافی زرداری صاحب نہ اچک لیں۔

اپنے پروگرام ’ زیرو پوائنٹ ‘ میں گفتگو کرتے ہوئے جاوید چوہدری نے کہا کہ احمد شہزاد نے چیمپیئنز ٹرافی کا صرف پہلا میچ کھیلا اور انتہائی ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا جس کے بعد انہیں کسی بھی میچ میں موقع نہیں دیا گیا۔ چیمپیئنز ٹرافی کا حصہ نہ ہونے کے باوجود جب قومی ٹیم چیمپیئن بنی تو احمد شہزاد ٹرافی لہرانے والوں میں سب سے آگے نظر آئے جبکہ بعد میں ہونے والی تقریبات کا حصہ بھی بنے رہے، مینجمنٹ کی زبان میں احمد شہزاد کے رویے کو سمارٹنس کہتے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ پاناما کیس پر ساری محنت عمران خان نے کی اور اب کیس کا نتیجہ آنے والا ہے جس میں نواز شریف نا اہل بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں پاناما کا ایک بھی میچ نہ کھیلنے والی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور ق لیگ بھی میدان میں آ کر کریڈٹ لینے والوں میں شامل ہوگئی ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دھیان رکھیں کہ پاناما کیس کی ٹرافی بھی انہیں ہی ملے یہ نہ ہو کہ اس ٹرافی کو زرداری صاحب یا کوئی اور اچک لے۔

Javed Chaudhary talking about Ahmed Shahzad & Panama Case... ???????????? pic.twitter.com/rV4WiWUZC5 — Taimoor Zaman (@taimoorze) July 19, 2017



جاوید چوہدری کی جانب سے پاناما کیس کو احمد شہزاد کی پرفارمنس سے جوڑنے پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہوگیا ہے اور قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی احمد شہزاد کی حمایت میں میدان میں آگئے ہیں جبکہ ٹوئٹر پر جاوید چوہدری کی مخالف میں چلنے والا ہیش ٹیگ ٹاپ ٹرینڈز میں شامل ہو گیا ہے۔



جاوید چوہدری کی جانب سے کرکٹ اور سیاست میں مماثلت پر احمد شہزاد نے حیرت کا اظہار کیا اور سوال اٹھایا کہ کیا یہ اس شو کا کامیڈی والا حصہ تھا؟

Is this the comedy section of the show?!! Hilarious ????



Tho I 100% disagree sir..sports n politics shld have no connection #PakistanZindabad https://t.co/mhVW2Mk4OH — Ahmad Shahzad (@iamAhmadshahzad) July 20, 2017



کرکٹر فخر زمان نے کہا کہ ” یہ ایک ٹیم میٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری نوجوان نسل کی بات ہے، کھیل کو سیاست سے دور رکھو“



عماد وسیم نے کہا کہ اپنی حدود سے تجاوز کرنے سے باز رہو اور اپنے کام سے کام رکھو ، کرکٹ کی حمایت جاری رکھو۔

Stop crossing the limits and do ur respective jobs #keep support cricket # Pakistan zindabad — Imad Wasim (@simadwasim) July 20, 2017



حسن علی نے کہا کہ کرکٹ سے سیاست کو دور رکھنا چاہیے، پاکستان میں کھیلوں کی حمایت جاری رکھو۔

I agree with you Ahmad bhai. Politics should be kept out of cricket. Keep supporting sports in Pakistan #PakistanZindabad — Hasan Ali (@RealHa55an) July 20, 2017



جنید خان نے کہا کہ ہم احمد شہزاد کے ساتھ کھڑے ہیں ،انہوں نے پاکستان کیلئے بہت کچھ کیا ہے اور مستقبل میں بھی کریں گے۔