فائنل تو ون سائیڈڈ ہی ہو گا، سیمنگ وکٹ مل گئی تو پاکستان بیٹنگ کیسے کرے گا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا جشن ابھی تک کیوں ختم نہیں ہوا؟ تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کو آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کا چیمپین بنے آج تیسرا روز ہے مگر جشن پہلے روز ہی طرح کی جاری ہے جس کی وجہ ایک تو فائنل میں بھارت کو شکست دینا ہے اور دوسرا بھارتیوں کی جانب سے میچ سے پہلے ماری جانے والی بڑھکیں ہیں جن کی کوئی حد نہ تھی اور طنز میں بدل چکی تھیں۔

ایک جانب جہاں بھارتی عوام ایسی بڑھکیں مار رہی تھی تو سابق کھلاڑیوں کی جانب سے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم پر طنز کرنے اور کھلاڑیوں کا مذاق اڑانے کا سلسلہ جاری تھا۔ ہر کوئی اپنے تئیں باتیں کر رہا تھا لیکن اللہ کے فضل سے 18 جون کی رات کو یہ تمام منہ کافی عرصے کیلئے بند ہو چکے ہیں۔

بڑھکوں، طنز اور غرور سے بھرا ایک اور انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کے سابق کھلاڑی سارو گنگولی اور ہربھجن سنگھ پاکستان کے بارے میں اپنا زہر نکال رہے ہیں۔

اس انٹرویو میں سارو گنگولی فائنل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”ایک ہرا وکٹ مل جائے، سیمنگ پچ مل جائے تو۔۔۔“ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ساتھ کھڑے ہربھجن سنگھ بڑے تکبر سے بولے ” ان کو بھی بیٹنگ کرنی ہے دادا، ہری وکٹ مل جائے گی تو پاکستان کیسے بیٹنگ کرے گا۔“

سارو گنگولی نے کہا کہ فائنل جیتنے کیلئے بھارت کے چانس 70 فیصد ہیں جبکہ پاکستان کے 30 فیصد چانس ہیں اور یہ بھی کہا کہ فائنل ون سائیڈڈ ہی ہونے والا ہے۔

ہربھجن سنگھ تو اوقات سے باہر ہی ہو گئے اور کہا کہ ”جب سے یہ میرے کپتان رہیں گے، میں ان سے متفق ہوتا ہوں کیونکہ جتنا کرکٹ کا علم انہیں ہیں، ہمارا آدھا بھی نہیں، تو میں آج بھی ان کیساتھ اتفاق کروں گا۔

70 فیصد چانس ہے انڈیا کے جیتنے کے اور پاکستان کے پاس ایک ہی چانس ہے کہ پہلے ان کی باﺅلنگ آ جائے اور پہلے 10 اوورز میں 3 سے 4 وکٹ مل جائیں، تو وہ گیم میں ہیں، ورنہ وہ تو گیم میں بھی نہیں رہیں گے۔“

