عوام کے ”شاندار“ استقبال کا ڈر۔۔۔، بھارتی ٹیم وطن واپس جانے کے بجائے ایک ایسے ملک نکل گئی جہاں کے کھلاڑی پاکستانیوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان کے ہاتھوں شکست پر بھارتی عوام غصے سے سیخ پا ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو ”مجرم“ قرار دینے کے علاوہ خوب ”داد“ دے رہی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بھارتی کھلاڑی بھی وطن واپسی پر عوام کے ”شاندار“ استقبال کے خوف سے سیدھا ویسٹ انڈیز چلے گئے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ معذور فین کی صبح سویرے سرفراز سے ملاقات ، کپتان نے شرٹ تحفے میں دیدی

جی ہاں۔۔۔! بھارتی کرکٹ ٹیم لندن سے ویسٹ انڈیز روانہ ہو گئی ہے جہاں وہ مہمان ٹیم کے خلاف 5 ون ڈے میچوں پرمشتمل سیریز اور 1 ٹی 20 میچ کھیلے گی۔ شیڈول کے مطابق بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 23 جون سے ٹرینیڈاڈ میں پہلے میچ سے ہو گا جبکہ دوسرا میچ کوئنز پارک، اوول میں کھیلا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا ون ڈے میچ اینٹی گووا میں کھیلا جائےگا جبکہ واحد ٹی 20 میچ کھیلنے کیلئے دونوں ٹیمیں سبینا پارک میں اتریں گی۔

شیکھر دھون اور ہردیک پانڈیا نے ویسٹ انڈیز روانگی کے وقت لی گئی تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر کے بھارتی قوم کو بھی یہ بتا دیا کہ وہ ابھی نہیں آ رہے بلکہ تب وطن واپس پہنچیں گے جب سب کچھ ''ٹھنڈا'' ہو چکا ہو گا۔

Off to the Caribbean @hardikpandya93 ???? ???? pic.twitter.com/d4PTubK9BP