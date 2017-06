پاکستان کی جیت پر ثانیہ بھابھی کو ”سیاست“ مہنگی پڑھ گئی، دیوروں اور بھائیوں کو خوش کرنے کی کوشش میں دونوں کو ہی ناراض کر بیٹھیں، سوشل میڈیا صارفین نے آڑے ہاتھوں لے لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کا میچ ہو تو سب سے زیادہ پریشانی بھارت کی ’بیٹی‘ اور پاکستان کی ’بہو‘ ثانیہ مرزا کو ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی وقت میں شوہر اور دیوروں کی خوشی اور بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ”جب ہم پہلا میچ ہارے تو میٹنگ میں شعیب ملک نے ایسی باتیں کی کہ۔۔۔“ چیمپینز ٹرافی کے ”ہیرو“ فخر زمان نے وطن پہنچتے ہی اہم راز سے پردہ اٹھا دیا، شعیب ملک نے کیا کہا تھا؟ جان کر آپ بھی کہیں گے” سینئر ہونے کا حق ادا کر دیا“

پاکستان نے بھارت کو چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں شکست دی تو ثانیہ مرزا کو سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کس طرح پاکستان کو مبارک دیں اور بھارت کی دل آزاری بھی نہ ہو لیکن اس موقع پر ہاکی کا کھیل ان کے کام آ گیا جس میں بھارت نے پاکستان کو شکست دی۔

ثانیہ مرزا نے دونوں کو ہی مبارکباد کا پیغام دینے میں عافیت سمجھی اور اپنی جانب سے خاصی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغام جاری کیا کہ ”بھارت کرکٹ میں ہار گیا مگر ہاکی میں جیت گیا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کو مبارک ہو، کھیل حساب چکتا کرنے کیلئے بہترین چیز ہے۔“

???????? lost the cricket but won in hockey against ???????? Congratulations Team India and congratulations Team Pakistan ???????? sport is a great leveller! — Sania Mirza (@MirzaSania) June 18, 2017



لیکن ان کی یہ کوشش ان کے گلے پڑ گئی ہے اور ایک جانب جہاں پاکستانی شائقین نے اپنی ”بھابھی“ سے واضح ’سائیڈ‘ لینے کا اعلان کیا ہے تو دوسری جانب بھارتی بھی اس پر خاصے خفاءنظر آئے ہیں۔

رانا غلام دستگیر نے لکھا ”ثانیہ بھابھی، سیاسی مت بنیں۔ ہاکی کوئی معنی نہیں رکھتی ، آپ جانتی ہیں کہ آج فادرز ڈے ہے۔ گندی اولاد کو بہت مار پڑی ہے آج۔“

Don't be diplomatic bhabi

Hockey doesn't matter u know aj Fathers day ha gandi aulad ko boht maar pari ha aj — Rana Ghulam Dastgeer (@RaanaDastgir) June 18, 2017

ایک بھارتی صارف راشو ٹنڈن نے لکھا ”ثانیہ مرزا اپنے صحیح جذبات کا اظہار کریں۔۔۔ کیا آپ خوش ہیں یا غمگین؟ سفارتی بیان دینا بند کریں کیونکہ سفارتکاری کیلئے سیاستدان موجود ہیں۔“

pls express your real feelings.....

Are you happy or sad

Pls don't post diplomatic quotes, we have politicians for diplomacy.. — Rashu (@rashutandon1982) June 18, 2017

ایک اور بھارتی صارف پراتی نے طنز کیا” کیا سیاست میں جا رہی ہیں؟“

Joining politics ?! — anconeus (@pratikorho) June 18, 2017

ایک پاکستانی صارف علی حسنین اشرف کو تو ثانیہ مرزا کا بیان کافی مزاحیہ لگا جن کا کہنا تھا ”بھابھی کھیل کے ساتھ سیاست بھی اچھی کر لیتی ہو۔“

Bhabhi Sports k sath Siyast bhi Achi Kar leti Ho???????????? — Ali Hussnain Ashraf (@AliHussnain551) June 18, 2017

ایک اور پاکستانی صارف ظہرا علی خان نے لکھا ”کیا کیا کرنا پڑتا ہے بھارت میں رہنے کیلئے۔“

Kya kya karna parta h na ind mai rheny k lye ???? — ZK (@khanzahraaali) June 18, 2017



جاوید خان نے تو مفت میں مشورہ ہی دیدیا کہ لکھا ”اب پاکستانی سے شادی کر لی ہے اور پاکستان کے میچ بھی دیکھنے کیلئے بھی جا رہی ہیں، تو ٹینس بھی اب پاکستان کی طرف سے ہی کھیل لیں۔“

Ab Pakistani se shadi kar li ho aur pakistan ke match bhi dekhne ja rahi haushala badane

To tennis bhi pakistan ki taraf se khel lo — Javed Khan (@JavedKh78703895) June 18, 2017

بھارتی صارف پریم نے لکھا ” تم ہاکی جیتنے پر مبارکباد مت دو، پاکستانی کہیں کی“

Abe saali karam jali tu congratulations mat de. .... pakistani kai ki — round_prem (@Prem20494232) June 18, 2017

پاکستانی صارف شاہد فرید نے لکھا ”ویسے اندر اندر سے آپ کا دل کر رہا ہے نعرہ مارنے کو’ پاکستان زندہ باد‘۔“

Wesay ander ander se apka dil ker rha hai nara marne ko "Pakistan Zindabad" ;) — Shahid Fareed (@Shahid_Farid) June 18, 2017

ایک بھارتی صارف یوگیشور ماتھور نے لکھا ”خوش تو بہت ہو گی تم۔“

Khush to ohot hougi tum — IamMathur (@yogeshwermathur) June 18, 2017

پراگ سونو نے سیدھا سوال پوچھا ”آپ کس کی طرف ہو؟“

which side you are in???? — parag sonu (@paragsonu1) June 18, 2017

ہرشد جادیو بھی غصے میں ہی تھے، کہا ”دونوں طرف کی ٹویٹ مت کرو اور اپنا موقف واضح کرو۔ اور تم نے کبھی بھی بھارتی فوجیوں کی خاطر اپنے شوہر کے ملک کے خلاف بات نہیں کی۔“

Don't twitt two sided make ur stand clear. And u never twitt against ur in-law country for Indian Soldiers — HARSHAD C. JADAV (@jadavharshad) June 18, 2017

پنکج پراجپاتی تو کافی دلبرداشتہ نظر آئے اور کہا ”ثانیہ مرزا جی! آپ کے منہ سے بھارت کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔“

Mirza ji aapke muh se india ki tareef achchhi nahi lagti — Pankaj Prajapati (@PankajP76358860) June 18, 2017

ایک پاکستانی نے تو سارے پاکستانیوں کے دل میں موجود سوال پوچھ لیا کہ ”بھابھی آپ کے شوہر نے میچ جیتا ہے، کوئی خوشی نہیں ہوئی؟“