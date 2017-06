نجم سیٹھی کے جھوٹ کا پول کھل گیا، فائنل جیتنے کے بعد دراصل نجم سیٹھی کیساتھ کیا ہوا تھا؟ ویڈیو سامنے آئی تو دیکھنے والوں کے منہ حیرت کے مارے کھلے کے کھلے رہ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان نے آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کا فائنل جیتا تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے ایک یان جاری کیا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں پر ہراساںکرنے، ہاتھا پائی کی اور دھکم پیل کرنے کا الزام عائد کیا۔

ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے اس روئیے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے مداخلت کی اور مجھے حفاظت کے طور پر وہاں سے دور لے گئے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ اگر چہ اس دوران مجھے بے حد محبت اور عزت ملی مگر اس کے باوجود تحریک انصا ف کے حامیوں نے میرے ساتھ نارواں سلوک کیا جو قابل مذمت ہے۔

I was manhandled pushed and shoved by a small group of PTI supporters. Police pulled me to safety. Overwhelming love and affection though. https://t.co/67ZThw28FT