مایہ ناز برازیلین فٹبالر رونا لڈینو نے لیاری کے بچوں کے لیے ایسا پیغام جاری کردیا کہ جان کر پاکستانی خو ش ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) مایہ ناز فٹبالر رونالڈینو کے پاکستان آمد کے اعلان کے بعد فٹبال کھیلنے والے پاکستانیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی ،لیجنڈری فٹبالر رونالڈینو نے پاکستان آنے کی تیاریاں تیز کردی ، سٹار فٹ بالر نے کراچی آمد سے قبل لیاری کے بچوں کے نام پیار بھرا پیغام بھیج دیا۔ برازیل کے مایہ ناز فٹبالر رونالڈینیو کے پاکستان آنے کے اعلان کے بعد فٹبال شائقین ہی بیتاب نہیں ، وہ خود بھی کافی بے چین ہیں۔

سوشل میڈ یا ویب سائٹ ٹوئٹر پر لیاری کے بچوں نے رونالڈینو سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو سٹار فٹبالر سے بھی رہا نہ گیا اور فوراً ٹوئٹر پر لکھا کہ لیاری کے بچوں ،مجھے تم سے پیار ہے اور جلد ملاقات ہو گی۔ا س سے قبل سٹار فٹ بالر بوم بوم شاہد آفریدی سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کرچکے ہیں۔رونالڈینیو جولائی میں پاکستان آئیں گے ، وہ کراچی میں ہونے والی فٹ بال لیگ میں ان ایکشن ہونگے اور بچوں کو کھیل کے گر بھی سکھائیں گے۔

Love you Lyari kids and look to forward to seeing you all this summer @worldgroup1912 #WGhttps://t.co/yT7IH6gFsz