پاکستان کپ کا میلہ سجنے کو تیار، ٹیم مینجمنٹ اور کھلاڑیوں کا انتخاب ہو گا، فائنل میچ 5 مئی کو لاہور میں ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوسرے ایڈیشن کے کامیاب انعقاد کے بعد 11 اپریل سے پاکستان کپ 2017ءکا انعقاد ہونے جا رہا ہے جس کیلئے پانچ ٹیموں کے کھلاڑی، کپتان اور ٹیم مینجمنٹ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے جبکہ اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ بھی لاہور میں ہی ہو گا۔

تفصیلات کے مطابق ٹیموں کیلئے کرکٹرز کا انتخاب پی ایس ایل کی طرز پر ڈرافٹنگ کے ذریعے کیا گیا اور پانچ ٹیموں، پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبرپختونخواہ اور فیڈرل کیلئے کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا۔ کھلاڑیوں کو ایمرجنگ، ریجنل، بلے باز، باﺅلرز، اور آل راو¿نڈر کی درجہ بندی میں رکھا گیا۔ ٹورنامنٹ کا پہلا میچ 11 اپریل کو بلوچستان اور سندھ کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ فائنل میچ 5 مئی کو لاہور کے قذافی سٹیڈیم میں ہو گا۔

چیف سلیکٹر انضمام الحق نے پنجاب کے کپتان عمر اکمل کے ساتھ سکواڈ کا اعلان کیا۔ پنجاب کی ٹیم کی قیادت عمر اکمل کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں ناصر نواز، کامران اکمل، سلمان بٹ، عمر امین، خوشدل شاہ، ذوالفقار بابر، جنید خان، بلاول بھٹی، فہیم اشرف، حماد اعظم، رضا علی ڈار، عبدالرحمان مزمل، سعد نسیم اور ارسل شیخ شامل ہیں۔



سندھ کی ٹیم کی قیادت انور علی کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں سیف بدر، خرم منظور، فواد عالم، آصف ذاکر، زین عباس، رومان رئیس، اسامہ میر، میر حمزہ، محمد نواز، اکبر الرحمان، محمد حسن، عمر گل، سعود شکیل اور حسن محسن شامل ہیں۔

بلوچستان کی ٹیم کی باگ دوڑ کی قیادت کا تاج فخر زمان کے سر سجایا گیا ہے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں غلام مدثر، بسم اللہ خان، امام الحق، صہیب مقصود، سعد علی، عثمان شنواری، خالد عثمان، عزیز اللہ، آغا سلمان، عامر یامین، اظہر علی، رمیز عزیز، تیمور خان اور حمال وہاب شامل ہیں۔



خیبرپختونخوا ٹیم کی قیادت قومی کرکٹر محمد رضوان کو سونپی گئی ہے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں شاداب خان، افتخار احمد، اسرار اللہ، عادل یامین، عمران بٹ، محمد سمیع، وقاص مقصود، ظفر گوہر، شعیب ملک، کاشف بھٹی، محمد نعیم، تاج ولی، عمران خان سینئر اور نبی گل شامل ہیں۔

فیڈرل ٹیم کی کپتانی عماد وسیم کریں گے جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں حسان خان، زوہیب احمد، حارث سہیل، سمیع اسلم، عابد علی، سہیل خان، محمد عباس، ثمین گل، محمد حفیظ، حسین طلعت، روحیل نذیر، محمد عرفان، سرمد بھٹی اور عبداللہ شفیق پر شامل ہیں۔